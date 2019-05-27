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Численность населения Таджикистана за год выросла на 2,1%

Общество

Самым многочисленным регионом республики является Хатлонская область

Душанбе, 27 мая 2019, 13:24 — REGNUM  По состоянию на 1 апреля 2019 года численность населения Таджикистана составила 9,166 млн человек, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Численность население Хатлонской области Таджикистан выросло на 2,4%, до 3,7 млн человек. В Согдийской области проживают 2,6 млн человек, в районах республиканского значения — 2,1 млн человек, в Душанбе — 850 тыс. человек.

Отметим, по прогнозам население Таджикистана может достичь 10 млн человек к 2023 году. По состоянию на 1 января 2019 года в республике проживало 9,1 млн человек, что на 2% больше, чем годом ранее.

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Демографическая статистика
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