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Азиатский банк развития выделит $200 млн на водоснабжение в Пакистане

Общество

Деньги будут потрачены на очистку воды в провинции Панджаб

Исламабад, 27 мая 2019, 14:44 — REGNUM  26 мая правительство пакистанской провинции Панджаб сообщило, что Азиатский банк развития (АБР) выделит 200 миллионов долларов на нужды водоснабжения и очистку воды в провинции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, средства будут потрачены на обеспечение бесперебойного снабжения чистой питьевой водой города Сахивал в провинции. По словам местного руководства, специалисты АБР надеются, что программа поможет почти миллиону человек, нуждающихся в чистой питьевой воде.

Правительство провинции сообщило о том, что разработала план по обеспечению местного населения питьевой водой, рассчитанный на 25 лет. Первоначальные расходы, кроме гранта АБР составят около 600 миллионов долларов.

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Зарубежная хроника
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