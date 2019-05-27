Азиатский банк развития выделит $200 млн на водоснабжение в Пакистане

Исламабад, , 14:44 — REGNUM 26 мая правительство пакистанской провинции Панджаб сообщило, что Азиатский банк развития (АБР) выделит 200 миллионов долларов на нужды водоснабжения и очистку воды в провинции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, средства будут потрачены на обеспечение бесперебойного снабжения чистой питьевой водой города Сахивал в провинции. По словам местного руководства, специалисты АБР надеются, что программа поможет почти миллиону человек, нуждающихся в чистой питьевой воде.

Правительство провинции сообщило о том, что разработала план по обеспечению местного населения питьевой водой, рассчитанный на 25 лет. Первоначальные расходы, кроме гранта АБР составят около 600 миллионов долларов.