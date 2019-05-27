Беспорядки в Северном Вазиристане: пакистанская армия применила силу

Исламабад, , 13:40 — REGNUM В Северном Вазиристане (пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва) произошли столкновения между пуштунскими активистами и военнослужащими пакистанской армии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на начальника межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асифа Гафура, протестующие напали на контрольный пункт пакистанской армии, открыв огонь по военнослужащим. В перестрелке было убито трое протестующих, еще пятнадцать человек получили ранения, в том числе пятеро военных. По словам Асифа Гафура, акция организации «Движение в защиту пуштунов» (Pashtun Tahafuz movement) привела к беспорядкам из-за «подстрекателей». Военные также назвали зачинщиков: это лидеры «Движения» — Али Вазир и Мошин Джавед. Первый уже арестован, второй находится в розыске.

Изначально акция пуштунской националистической организации «Движение в защиту пуштунов» являлась мирной демонстрацией, вызванной насилием в отношении женщины-пуштунки, которая, якобы, стала жертвой военных. Более активно протестующие начали действовать уже при участии своих лидеров. Известно, что ввиду беспорядков Интернет и мобильная связь в Северном Вазиристане были отключены, а также введен комендантский час.