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Видео: Хидео Кодзима вновь подразнил геймеров, ожидающих Death Stranding

Общество

Геймдизайнер выложил в сеть ролик, позволяющий увидеть малую часть будущего трейлера игры

Токио, 27 мая 2019, 12:59 — REGNUM  Геймдизайнер Хидео Кодзима выложил в сеть новый тизер очередного трейлера игры Death Stranding. Ролик был опубликован 27 мая на Twitter-странице разработчика.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1132738174147596288

На этот раз Кодзима выбрал интересную форму тизера: большая часть происходящего на экране закрыта от взгляда зрителей изображением некой тёмной жидкости, которую можно было видеть в прошлых трейлерах. При этом в ней имеется «вырез», выполненный в форме ладони.

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Напомним, пока что компания Хидео Кодзимы не назвала точную дату релиза Death Stranding. Ранее геймдизайнер делал различные намёки, которые позволяют предположить, что игра выйдет в 2019 году.

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