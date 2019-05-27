Большинство учащихся в США боятся возможной стрельбы в школах — опрос

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Большинство американских подростков боятся, что в их школе может произойти стрельба, и большинство родителей разделяют их озабоченность, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Процент подростков, считающих, что и в их школе может произойти стрельба

Очень боятся Более-менее боятся Всего Все подростки 25 32 57 Мальчики 22 29 51 Девочки 28 35 64

Около трех из десяти (29%) говорят, что они не слишком беспокоятся об этом, и только 13% говорят, что они вообще не волнуются.

Родители учеников разделяют их страхи: так думают 63%, причем из них 24% сильно боятся такой возможности, 39% — достаточно боятся. Отмечается, что страх значительно больше распространен в семьях с низким доходом: 82% против семей среднего (64%) и высокого (53%) достатка.

Результаты опроса пришли на фоне 19-й годовщины стрельбы в школе Колумбайн, где в апреле 1999 были убиты 13 человек.