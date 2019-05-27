Большинство учащихся в США боятся возможной стрельбы в школах — опрос

Вашингтон, 27 мая 2019, 13:00 — REGNUM Большинство американских подростков боятся, что в их школе может произойти стрельба, и большинство родителей разделяют их озабоченность, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.
Процент подростков, считающих, что и в их школе может произойти стрельба
|Очень боятся
|Более-менее боятся
|Всего
|Все подростки
|25
|32
|57
|Мальчики
|22
|29
|51
|Девочки
|28
|35
|64
Около трех из десяти (29%) говорят, что они не слишком беспокоятся об этом, и только 13% говорят, что они вообще не волнуются.
Родители учеников разделяют их страхи: так думают 63%, причем из них 24% сильно боятся такой возможности, 39% — достаточно боятся. Отмечается, что страх значительно больше распространен в семьях с низким доходом: 82% против семей среднего (64%) и высокого (53%) достатка.
Результаты опроса пришли на фоне 19-й годовщины стрельбы в школе Колумбайн, где в апреле 1999 были убиты 13 человек.