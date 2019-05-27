В южнокорейской провинции Канвондо построят библиотеку

Индже, Южная Корея, , 12:48 — REGNUM В одном из городов южнокорейской провинции Канвондо построят публичную библиотеку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, библиотека площадью 2 900 кв. метров будет построена в уезде Индже. Стоимость данного проекта составляет 8,5 млрд вон (~$7,18 млн).

Строительные работы начнутся в июле 2019 года, а завершатся в 2021 году.

Согласно архитектурному плану здания, в библиотеку будет: открытый читальный зал, детский читальный зал, комната для занятий, театр и комната отдыха для военных.

«Мы постараемся сделать эту библиотеку местом, где воплощаются мечты каждого. Мы продолжим продвигать проект, чтобы данное сооружение стало достопримечательностью региона», — сообщили представители уезда.

Публичная библиотека — культурно-образовательное учреждение, имеющее широкий диапазон ресурсов и услуг для населения в целом и, таким образом, отличающееся от всех других библиотек.