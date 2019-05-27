В Южной Корее могут запретить телесные наказания детей

Сеул, , 14:02 — REGNUM Правительство Республики Корея рассматривает возможность запрета телесных наказаний детей. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В настоящее время родителям разрешено наказывать своих детей как угодно — в том числе и применяя к ним силу. Парадоксально, но причинять детям боль запрещено законодательно, что, впрочем, не останавливает родителей. Аналогичная ситуация существует и в Японии, однако власти страны ещё в апреле приступили к рассмотрению соответствующего запрета.

Инициатива правительства уже вызвала жаркие споры в южнокорейском обществе. Часть выступает за запрет, обращая внимание на европейские страны и призывая к гуманному обращению с детьми, — другие же полагают, что запрет телесных наказаний приведёт к разнузданности и непослушанию. Ожидается, что, если инициативу поддержит большинство граждан страны, соответствующий законопроект будет внесён в Национальную ассамблею уже до конца 2019 года.