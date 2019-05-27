В США ветеран Второй мировой войны получил диплом, которого ждал 70 лет

Ниагара, США, , 12:42 — REGNUM Американский ветеран Второй мировой войны, который был призван на службу по завершении первого курса университета, получил диплом спустя более чем 70 лет. Об этом сообщает телеканал WCAX.

99-летний Луис Джон Пиоли закончил свой первый год обучения в Ниагарском университете в 1941 году, после чего был призван в армию и служил в 13-й воздушно-десантной дивизии во Франции.

После войны он вернулся в США, но диплом так и не получил. Сейчас он чувствует себя ошеломленным: ознакомившись с историей его жизни, университет решил добавить ему баллы, необходимые для получения степени.

По словам проректора университета, воспоминания ветерана о его первом курсе невероятны: он помнит имена своих профессоров, помнит курсы, которые проходил помнит расположение зданий кампуса.

Пиоли, который живет в Вирджинии, не смог прибыть на вручение диплома, и от его имени степени принял его внук.