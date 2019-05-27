В Чхунчхон-Намдо пассажиры от 75 лет получат право на бесплатный проезд

Танджин, Южная Корея, , 16:01 — REGNUM С июля 2019 года пожилые люди в возрасте от 75 лет и старше, живущие в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо, смогут передвигаться на городских и межрайонных автобусах совершенно бесплатно. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции.

По их словам, 27 мая в мэрии города Танджин прошло заседание представителей администрации 15 городов и уездов провинции на тему удобства передвижения пожилых людей по территории провинции Чхунчхон-Намдо.

Согласно подписанному соглашению, с июля 2019 года 185 057 пожилых людей в возрасте от 75 лет и старше будут освобождены от платы за проезд в городских и межрайонных автобусах, совершающих маршруты на территории провинции.

С июля 2020 года люди, получившие знак «За заслуги перед Отечеством», смогут пользоваться общественным и междугородним транспортом бесплатно. Кроме того, в зависимости от группы люди с ограниченными возможностями также смогут получить скидку на проезд от 30% до 50%.