Самую богатую израильтянку подозревают в коррупции

Иерусалим, , 14:00 — REGNUM Cамая богатая израильтянка и бывшая владелица строительной компании «Шикум у-бинуй» Шери Арисон стала фигуранткой дела о коррупции. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, компания продвигала свои проекты в странах Африки путем дачи взяток.

Согласно материалам следствия, в общей сложности на подкуп руководство «Шикум у-бинуй» потратило более 116 миллионов долларов. Кроме Арисон фигурантами стали еще 20 высокопоставленных сотрудников компании. Подозреваемым инкриминируют целый ряд преступлений, включая преступный сговор, подкуп должностных лиц иностранных государств, фальсификацию документов и введение в заблуждение инвесторов.

Однако стороны защиты уверена, что после изучения деталей дела прокуратура откажется от вынесения обвинительного заключения.