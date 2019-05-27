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Самую богатую израильтянку подозревают в коррупции

Общество

Бывшей владелице строительной компании грозит обвинение по целому ряду статей

Иерусалим, 27 мая 2019, 14:00 — REGNUM  Cамая богатая израильтянка и бывшая владелица строительной компании «Шикум у-бинуй» Шери Арисон стала фигуранткой дела о коррупции. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, компания продвигала свои проекты в странах Африки путем дачи взяток.

Согласно материалам следствия, в общей сложности на подкуп руководство «Шикум у-бинуй» потратило более 116 миллионов долларов. Кроме Арисон фигурантами стали еще 20 высокопоставленных сотрудников компании. Подозреваемым инкриминируют целый ряд преступлений, включая преступный сговор, подкуп должностных лиц иностранных государств, фальсификацию документов и введение в заблуждение инвесторов.

Однако стороны защиты уверена, что после изучения деталей дела прокуратура откажется от вынесения обвинительного заключения.

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Зарубежная хроника
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