СМИ узнали о психических проблемах военных ФРГ после операций в Афганистане

Берлин, , 12:24 — REGNUM Спецоперации военных Германии в Афганистане оказали серьезное влияние на физическое и психическое здоровье военнослужащих, сообщает Bild.

Так, в 2018 году у 279 немецких военных были выявлены психические заболевания. Всего около 800 военнослужащих признаны непригодным для службы, всем им необходима помощь психологов, сообщают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент ФРГ принял решение о продлении срока пребывания военной миссии в Афганистане на год — до 31 марта 2020 года. По данным СМИ, расходы вооруженных сил Германии на участие в заграничных операциях в 2018 году составили 975 млн евро.

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