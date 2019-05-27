Варварство по закону? В Воронеже скандал вокруг ремонта старинного дома

Воронеж, , 12:11 — REGNUM Ремонт фасада довоенного дома в центре Воронежа возмутил общественников и специалистов в области архитектуры, сообщает ИА REGNUM. В Фонде капремонта, который отвечает за проведение работ, заявили, что дом не представляет никакой исторической ценности, а все работы ведутся в соответствии с проектной документацией.

О том, что дом на улице Никитинской, 16, построенный в 1928 году и переживший Великую Отечественную войну, в результате капитального ремонта лишится исторического облика, написала на странице в социальной сети председатель Общественного Совета при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области, заместитель председателя Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член комиссии по культурному наследию городского округа город Воронеж Ольга Рудева.

«Роскошный довоенный дом с идеальной кирпичной кладкой лишают исторического облика. Поверх красного кирпича кладут утеплитель со всеми последующими осложнениями (жильцы говорят, и так в квартирах тепло, стены более 60 см). «Не надо делать нам как лучше, оставьте нам, как хорошо»?» — написала Рудева.

С ней согласна и архитектор Анна Азизова-Полуэктова: ремонт дома он называет варварством.

«Облик довоенного дома будет навсегда утерян, утерян фрагмент истории, истории чьих-то жизней. И вновь всем всё равно, ведь это не памятник архитектуры, но если заботиться только о памятниках, мы потеряем средовую застройку, останутся лишь очаги-фрагменты истории, обрамленные зачастую убогой новой застройкой. И тогда мы потерям не только историю чьей-то жизни, а гораздо больше, мы потеряем ту уникальную историю, которая формирует туристическую привлекательность нашего камерного зелёного города», — цитируют архитектора «Вести-Воронеж».

Между тем, пресс-служба регионального Фонда капремонта уже заявила, что никаких нарушений при ремонте дома на Никитинской здесь не видят.

«Многоквартирный дом №16 не является объектом культурного наследия, поэтому ни фасад, ни другие конструктивные элементы этого здания никакой исторической ценности не представляют. Все работы по капитальному ремонту проводятся на основании решения общего собрания собственников помещений от 3 октября 2018 года», — сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов, подчеркнув, что перечень работ и их стоимость (16,4 млн рублей) были утверждены жильцами, а работы «ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией и с соблюдением строительных норм и правил».

Отметим, что осенью прошлого года общественники сообщали о сбитой лепнине на доме №4 по улице Депутатской — тогда в региональном Фонде капремонта также объясняли, что дом не является памятником, декоративные элементы ценности не представляют — тем более, заявили в фонде, их заменят новым декором. Впрочем, статус памятника не всегда уберегает воронежские дома от нарушений при капитальном ремонте. Так, в марте у дома №1 по улице Тимирязева в Воронеже (построен в 1913 году как часть ансамбля СХИ) на карнизе, уже отремонтированном, образовались дыры, а с фасада, также отремонтированного за несколько месяцев до этого, стала отваливаться краска.