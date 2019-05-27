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Жителей Британии призвали отказаться от стрижки газонов ради спасения пчел

Общество

В Соединенном Королевстве за последние несколько десятков лет вымерло 17 видов пчел

Жителей Британии призвали отказаться от стрижки газонов ради спасения пчел
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Пчела на цветке

Лондон, 27 мая 2019, 12:10 — REGNUM  В Великобритании экологи призвали граждан отказаться от стрижки газонов для спасения популяции пчел, пишет The Independent.

По словам специалистов, в Соединенном Королевстве за последние несколько десятков лет вымерло 17 видов пчел, при этом еще 25 видов находятся на грани вымирания. Экологи отмечают, что пчелы исчезают из-за нехватки нектара, поэтому граждан попросили отказаться от стрижки газонов хотя бы в течение мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным, полученным сотрудниками различных научных учреждений мира, численность насекомых, играющих главную роль в процессе опыления растений, сокращается катастрофическими темпами.

Читайте подробнее: Под угрозой исчезновения оказались важнейшие насекомые-опылители — учёные

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