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Зам. начальника свердловского управления ФССП арестована на два месяца

Общество

Подана апелляция

Екатеринбург, 27 мая 2019, 12:06 — REGNUM  В Екатеринбурге арестована заместитель начальника управления ФССП по Свердловской области Елена Сидорова. Такое решение принял Орджоникидзевский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

Женщине вменяют часть 5 статьи 290 УК России («Получение взятки»). Задержана она была в конце минувшей недели. Суд отправил её под арест до 22 июля.

Постановление суда уже обжаловано, уточнили в пресс-службе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге задержана заместитель начальника службы судебных приставов

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