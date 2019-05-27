Зам. начальника свердловского управления ФССП арестована на два месяца

Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Екатеринбурге арестована заместитель начальника управления ФССП по Свердловской области Елена Сидорова. Такое решение принял Орджоникидзевский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

Женщине вменяют часть 5 статьи 290 УК России («Получение взятки»). Задержана она была в конце минувшей недели. Суд отправил её под арест до 22 июля.

Постановление суда уже обжаловано, уточнили в пресс-службе.

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