Старки атакуют: лучший герой MTV Movie & TV Awards

Санта-Моника, США, , 12:26 — REGNUM Предварительные ставки в номинации «Лучший герой» на премию MTV Movie & TV Awards показали, кто нравится публике больше всего. Лидирует актер Роберт Дауни —младший. Статистику привел портал Comic Book.

Исполнитель роли Железного человека Тони Старка, по прогнозам кинопоклонников, может получить золотую статуэтку пачки попкорна в качестве лучшего героя на MTV Movie & TV Awards: его шансы составляют 10/3. На втором месте с коэффициентом 19/5 располагается Бри Ларсон — актриса, сыгравшая сверхсильную женщину Капитана Марвел в одноименном блокбастере Marvel. На третьем месте расположилась Мэйси Уильямс, знакомая зрителям по сериалу «Игра престолов» как Арья Старк, — ее шансы 4/1).

Звание лучшего злодея тоже может уйти франшизе «Мстители»: на антагониста последних двух фильмов — титана Таноса в исполнении Джоша Бролина ставят 71/20, в то время как Джозеф Файнс с шансами 9/2 может принести статуэтку сериалу «Рассказ служанки».

В то же время в киновселенной Marvel наметилась нешуточная битва — фильм «Мстители: Финал» с вероятностью 82/25 сражается с предыдущей лентой «Капитан Mарвел» (9/2) за победу в номинации «Лучший бой». В противостоянии участвует битва между Капитаном Америка (Крис Эванс) и Таносом, а также драка Капитана Марвел с коллегой из разведки Минн-Эрвой (Джемма Чан).

Вручение премии состоится в Санта-Монике, штат Калифорния, 17 июня 2019 года. Церемонию проведет Закари Ливай, исполнивший главную роль в фильме «Шазам!». Его шанс получить золотую статуэтку лучшего героя равны 9/2.

В 2018 году фильмы Marvel, как сообщает агенство ИА REGNUM, также лидировали в номинациях премии: блокбастер «Черная пантера» стал лучшим фильмом MTV Movie & TV Awards.

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