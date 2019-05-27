В Алма-Ате планируют установить датчики по определению качества воздуха

Алма-Ата, Казахстан, , 11:54 — REGNUM В Алма-Ате планируют в ближайшее время установить 350 датчиков по определению уровня загрязненности воздуха. Об этом 27 мая заявил аким (глава) Алма-Аты Бауыржан Байбек на сессии городского маслихата (представительного органа власти), сообщает издание Informburo.

Глава города отметил, что в рамках международных стандартов подобные датчики должны быть установлены на каждые 2 кв. км городской территории.

Байбек добавил, что датчики помогут выявить источники загрязнения воздуха и принять соответствующие меры, что повлияет на развитие городской среды и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Актюбинской области дал ряд поручений по улучшению экологической ситуации в регионе.

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