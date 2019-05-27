Citilink Indonesia запустит прямые авиарейсы Джакарта — Пномпень

Пномпень, , 11:58 — REGNUM Citilink Indonesia, дочерняя авиакомпания Garuda Indonesia, запустит свой первый рейс по маршруту Джакарта — Пномпень в июне 2019 года. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил посол Индонезии в Камбодже Судирман Хасенг.

«Правительства двух стран согласны с тем, что прямые рейсы очень важны для расширения двусторонних отношений в различных областях, таких как торговля, туризм и инвестиции, а также для расширения контактов между людьми», — заявил посол Индонезии на пресс-конференции, посвященной подготовке к открытию прямых рейсов, в министерстве туризма Камбоджи.

Ожидается, что на прямых рейсах Джакарта — Пномпень будет летать самолет Airbus A320. Маршрут стал третьим международным маршрутом индонезийской авиакомпании в этом году после рейсов Сурабая — Куала-Лумпур и Джакарта — Куала-Лумпур.

«Прямые рейсы Индонезия — Камбоджа больше не мечта. Я благодарю правительство, министерство туризма Индонезии, посольство Индонезии в Пномпене, авиакомпанию Citilink за хорошую поддержку и сотрудничество для реализации нашей общей мечты», — заявил министр туризма Камбоджи Тонг Хон на пресс-конференции, в которой приняли участие около 45 человек.

Кроме того, в 2019 году Индонезия и Камбоджа отмечают 60-летие установления дипломатических отношений, поэтому первый прямой рейс из Джакарты в Пномпень станет большим достижением и ценным подарком к годовщине.

Напомним, в 2018 году более восьми тысяч жителей Камбоджи посетили Индонезию и более 55 тыс. индонезийцев посетили Камбоджу.