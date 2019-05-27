В Сеуле пройдет выставка импортных товаров Import Goods Fair

Сеул, , 11:55 — REGNUM В Южной Корее пройдет 17-я выставка импортных товаров Import Goods Fair. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации импортеров.

По их словам, выставка пройдет в период с 27 по 29 июня в торгово-развлекательном комплексе COEX, расположенном в районе Каннам-гу города Сеула.

Известно, что в выставке примут участие компании из 77 стран мира. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут индивидуальные консультации по вопросам импорта, а также форум Global E-Commerce Forum, который состоится в штаб-квартире Facebook.

Предполагается, что в день открытия выставки мероприятие посетит более 20 тыс. человек, в том числе представители зарубежных торговых организаций и послы из 40 стран мира.