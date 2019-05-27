Рустаму Минниханову предложили ввести пятидневку в школах Татарии

Казань, , 11:44 — REGNUM Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец предложила главе Татарии Рустаму Минниханову пересмотреть практику шестидневной учебной недели в школах региона. В открытом обращении, обнародованном в соцсетях, автор предложила провести общешкольные референдумы, на которых по вопросу перехода на пятидневную учебную неделю могли бы высказаться родители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Волынец уточнила, что инициатива о пересмотре шестидневной недели в пользу пятидневной является общероссийской.

«Для соблюдения демократических норм управления и взаимодействия с гражданами Республики Татарстан прошу Вас выступить инициатором общешкольного референдума в Республике Татарстан с целью выявить заинтересованность родителей в пятидневной/шестидневной учебных неделях в школах республики», — отметила она, попросив главу региона взять под личный контроль данный референдум и его реализацию с начала учебного года.

На странице Ирины Волынец в соцсетях прошло анонимное голосование родителей, в котором приняли участие свыше 1,3 тыс. человек, и 94% проголосовали за переход на пятидневную учебную неделю.

Ранее с подобной инициативой уже выступало общественное движение «Родительское сообщество Татарстана».

«Государство гарантирует охрану, поддержку и укрепление как физического, так и психологического здоровья наших детей. Однако шестидневный режим обучения, который превалирует в школах Республики Татарстан, отрицательно сказывается на здоровье детей. По данным Института возрастной физиологии РАО, за период обучения в школе у детей в пять раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в четыре раза — психоневрологических отклонений, в три раза — патологии пищеварения», — говорилось в обращении с уточнением, что «пятидневная учебная неделя — это уменьшение учебной нагрузки на наших детей, ещё один выходной и дополнительное время для общения с семьей, прогулок, творческих, спортивных и иных занятий».

В сообществе развеяли миф о том, что при переходе на пятидневную неделю нагрузку распределят по оставшимся дням, уточнив, что при таком режиме действует другой учебный план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство школ Красноярска со следующего учебного года решили отказаться от шестидневной «рабочей недели». В мэрии уточнили, что почти треть общеобразовательных учреждений города уже ввели короткую учебную неделю, ограничив её пятью днями, дав возможность ученикам отдыхать не только в воскресенье, но и в субботу.

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Помимо этого, глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщил, что в новом учебном году по воле родительского сообщества школы перейдут на пятидневку. Глава республики объяснил это тем, что сегодня дети «находятся под тяжелейшим давлением школьной нагрузки».