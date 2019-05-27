Иркутского губернатора Сергея Левченко госпитализировали в стационар

Иркутск, , 11:56 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 27 мая, одной из самых обсуждаемых новостей стала информация о госпитализации губернатора Сергея Левченко. В соцсетях на этот счёт озвучивалось множество версий — от простудного заболевания до болезней внутренних органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В итоге губернаторская пресс-служба была вынуждена распространить официальное сообщение, в котором сказано, что губернатор Иркутской области 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение из-за болевого синдрома в связи с травмой спины.

«Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования — три дня, состояние здоровья Сергея Левченко опасений не вызывает», — отмечается в распространённом СМИ пресс-релизе.

Напомним, в марте 2017 года Сергею Левченко пришлось опровергать слухи о своей смерти. Он назвал ситуацию провокацией со стороны лиц, заинтересованных в использовании ресурсов региона.