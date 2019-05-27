Понедельник, 27 Мая 2019 года
12:10:58 МСК

Иркутского губернатора Сергея Левченко госпитализировали в стационар

Общество

В губернаторской пресс-службе уверяют, что всего на насколько дней — ради обследования

Иркутск, 27 мая 2019, 11:56 — REGNUM  В Иркутской области сегодня, 27 мая, одной из самых обсуждаемых новостей стала информация о госпитализации губернатора Сергея Левченко. В соцсетях на этот счёт озвучивалось множество версий — от простудного заболевания до болезней внутренних органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В итоге губернаторская пресс-служба была вынуждена распространить официальное сообщение, в котором сказано, что губернатор Иркутской области 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение из-за болевого синдрома в связи с травмой спины.

«Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования — три дня, состояние здоровья Сергея Левченко опасений не вызывает», — отмечается в распространённом СМИ пресс-релизе.

Напомним, в марте 2017 года Сергею Левченко пришлось опровергать слухи о своей смерти. Он назвал ситуацию провокацией со стороны лиц, заинтересованных в использовании ресурсов региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное в регионах: обзоры событий и СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить