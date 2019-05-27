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Мэрию Ярославля просят взять под охрану макет исторического центра

Общество

Дети ходят по нему ногами

Мэрию Ярославля просят взять под охрану макет исторического центра
Композиция «Исторический центр Ярославля»

Ярославль, 27 мая 2019, 11:42 — REGNUM  В Ярославле общественник Сергей Казанский подготовил обращение в мэрию города с просьбой взять под охрану скульптурную композицию «Исторический центр Ярославля». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Скульптурная композиция художника Николая Мухина и скульптора Михаила Гайнутдинова в виде указа Екатерины Второй с макетом центральной части города была открыта в 2017 году.

«В день города я гулял и видел, что на памятнике играют дети, ходят ногами по домам, храмам, памятникам. Родители сидят рядом в сквере и не останавливают своих детей. Такое обращение с предметом искусства недопустимо. Я подготовил обращение в мэрию, чтобы решили эту проблему — хотя бы поставили табличку, что играть на макете запрещается», — сказал корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Казанский.

Схожие обращения ранее появлялись в социальных сетях. Скульптура находится в сквере, никак не огорожена. Пренебрежительное отношение к произведению искусства вызывает возмущение у ярославских экскурсоводов и краеведов.

Однако автор композиции Николай Мухин полагает, что запрещать ничего не надо.

«Это нормально, это же дети. Дети играют, а играя, изучают свой город. Скульптура сделана из бронзы, значительных повреждений на ней нет. Пусть играют и дальше», — сказал корреспонденту ИА REGNUM народный художник России Николай Мухин.

Макет исторического центра был изготовлен на средства, выделенные правительством Москвы на благоустройство Ярославля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле отломали кусок от бронзовой карты исторического центра города

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