В Китае раскрыта банда контрабандистов слоновой кости и рогов носорога

Наньнин, Китай, , 11:26 — REGNUM Таможенные органы нескольких китайский городов пресекли действия контрабандистов, которые пытались провезти 81 изделие из слоновой кости общим весом 350 кг, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Совместная операция проводилась вгородах Наньнин, Гуанчжоу и Фучжоу, сообщили в таможенных органах города Наньнина, столицы Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Как стало известно правоохранителям еще в начале мая, контрабандисты пытались провезти из Вьетнама в Китай слоновую кость. В рамках предпринятых действий полиция задержала автомобиль в уезде Шансы города Фанчэнган 22 мая текущего года.

Расследование показало, что банда провозила в Китай через границу с Вьетнамом рога носорогов и изделия из слоновой кости, а затем передавала запрещенную продукцию другой банде, прежде чем груз попадал на рынки провинции Фуцзянь.

Напомним, что в 2015 году Китай запретил коммерческие операции со слоновой костью и изделиями из нее, а с 2017 года любые операции с этими товарами были запрещены — с целью защиты редких животных, к которым относится азиатский слон.

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