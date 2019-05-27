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Поиски пропавшего леопарда в Южной Осетии осложнила непогода

Общество

Без риска для жизни их можно будет продолжить, когда сойдет снег

Цхинвал, 27 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Экспедиция по поиску пропавшего в горах Южной Осетии леопарда будет продолжена летом. После того как пройдет период таяния ледников в горах, участникам поисковых работ вести их будет безопаснее. Об этом сообщил координатор проекта по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

Предпринятую 22 мая экспедицию пришлось прекратить из-за опасности, возникшей для семерых ее участников — охотоведов и зоологов и сотрудников МЧС из Северной и Южной Осетии и Кабардино-Балкарии. Как сообщало ИА REGNUM, группа энтузиастов отправилась в зону, откуда поступал сигнал с GPS-ошейника леопарда по кличке Эльбрус. С февраля зона сигнала не менялась и ученые предположили, что зверь, выпущенный в 2018 году в дикую природу, мог погибнуть либо скинуть с себя ошейник.

«В связи с опасными горно-геологическими условиями они вынуждены были перенести поисковые работы на лето. Их продолжат, когда снег в горах полностью растает и удастся без риска для жизни участников продолжить работы», — цитирует Алибекова ТАСС.

Читайте ранее в этом сюжете: Поиски пропавшего леопарда организовали на Северном Кавказе

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