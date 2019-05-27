После 7-летнего перерыва возобновлены прямые рейсы из Петербурга в Иркутск

Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines начала выполнение прямых регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Иркутск. Прямого авиасообщения между двумя городами не было с 2012 года, сообщили 27 мая в петербургском аэропорту «Пулково».

Появление прямого рейса поможет жителям Петербурга и Северо-Запада совершить путешествие на озеро Байкал, а жителям Иркутской области облегчит посещение Северной столицы России.

Рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю на авиалайнерах Airbus A320neo. Вылет из Санкт-Петербурга — в 12:50 мск, прилет в Иркутск — в 23:35 (время местное). Обратный рейс из Иркутска будет отправляться в 10:15 по местному времени и прибывать в Петербург в 11:50 мск.

Всего в летнем расписании 2019 года в маршрутную сеть компании S7 Airlines в аэропорту «Пулково» добавилось шесть новых городов, в том числе Барселона, Пальма-де-Майорка (Испания), Ольбия (Италия), Анапа и Воронеж. С 1 июня 2019 года компания запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Ниццу.

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В 2018 году S7 Airlines вошла в тройку авиакомпаний — лидеров по объемам перевозок из аэропорта Санкт-Петербурга, обслужив 1,4 млн пассажиров.

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла. В «Пулково» в 2018 году обслужили 18 млн 122 тыс. 286 пассажиров, это на 12,4% больше, чем в 2017 году.