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Новая смотровая площадка открыта на крыше стадиона «Лужники»

Общество

Посетители смогут увидеть Москвы с высоты 57 метров

Москва, 27 мая 2019, 11:20 — REGNUM  В Москве 25 мая на крыше большой спортивной арены «Лужники» открылась новая смотровая площадка. Увидеть столицу можно с высоты 57 метров, сообщили в Стройкомплексе.

Посетить смотровую площадку на стадионе «Лужники» по субботам и воскресеньям. Требуется предварительная запись на сайте спорткомплекса.

Отмечается, что экскурсия платная, стоимость — 1100 рублей. Рекомендуется надевать брюки (джинсы), спортивные штаны и кроссовки.

Подробнее: «Лужники» назвали лучшим стадионом в мире

Как сообщало ИА REGNUM, «Лужники» назвали лучшим стадионом в мире. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, удалось это, благодаря строителям, а также жителям мегаполиса.

Читайте также: «Лужники» и «Зарядье» номинированы на престижную премию MIPIM Awards

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