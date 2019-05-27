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Китай увеличил в полтора раза поддержку детей-сирот

Общество

Сироты, проживающие в наименее развитых регионах страны, получат ежемесячно 600 юаней ($87) на человека

Китай увеличил в полтора раза поддержку детей-сирот
Сироты

Пекин, 27 мая 2019, 11:17 — REGNUM  Центральное правительство Китая увеличила базовую ставку пособий для сирот на 50% с начала 2019 года, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, после повышения, сироты, проживающие в наименее развитых регионах страны, получат ежемесячно 600 юаней ($87) на человека, в то время, как сиротам восточных и центральных районах полагаются пособия в размере 450 юаней 300 юаней в соответственно, сообщил директор департамента охраны детства при Министерстве гражданской администрации Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, на специальной конференции, прошедшей в городе Чэньчжоу провинции Хунань в центральной части Китая, было заявлено, что масштабы кредитования малоимущих семей в Китае выросла в два раза.

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Проблема сиротства
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