Жителю Екатеринбурга дали большой срок после убийства через поджог

Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Жителя Екатеринбурга Евгения Р. признали виновным в убийстве своего родственника через поджог квартиры. Приговор вынес Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Погибшая была супругой двоюродного брата подсудимого. Братья разругались из-за имеющегося долга, который никак не мог погасить Евгений Р. Дошло до того, что подсудимый отдал в залог погашения задолженности свой мобильный телефон. Братья попрощались, но через два часа изрядно подвыпивший Евгений Р. пришел в квартиру родственника, где конфликт обострился. Покидая место жительства родственника, подсудимый пригрозил, что подожжёт квартиру и убьёт супругу брата.

Утром следующего дня подсудимый поджёг деревянный пристрой, через который осуществлялся вход в квартиру родственника с помощью легковоспламеняющейся жидкости, куртки и зажигалки. Огонь вместе с дымом перекинулись на квартиру. Брат Евгения Р. выжил, получив многочисленные ожоги около 32% поверхности тела. Жена родственника скончалась из-за острого отравления угарным газом.

Подсудимого признали виновным в совершении убийства и в покушении на убийство через поджог, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в результате предания его огню. Евгению Р. дали 16 лет исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года.

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