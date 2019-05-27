Переговоры вместо митинга: в Оренбуржье металлурги борются за зарплату

Светлый, Оренбургская область, , 11:15 — REGNUM В Оренбургской области металлурги, уволенные в связи с закрытием Светлинского ферроникелевого завода, вместо запланированного митинга с требованием погасить задолженность по зарплате и другим выплатам проведут серию официальных встреч с представителями власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Изначально металлурги планировали проведи митинг 16 мая, потом 3 июня. Однако впоследствии принято решение о другом методе — проведении переговоров.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM в председатель Оренбургской областной организации горно-металлургического профсоюза России Оксана Обрядова, уволенные работники на площадке в монотерритории светлый попытаются в формате переговоров обратить внимание на проблему и добиться ее решения. На встречу приглашены налоговики, судебные приставы, представители трудовой госинспекции, минтруда и минэкономразвития региона. ГМПР обратилась к председателю Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярославу Чиркову, чтобы он оповестил врио губернатора Дениса Паслера о финансовой проблеме.

Вторая встреча запланирована в Оренбурге у врио губернатора Дениса Паслера. Главной темой переговоров станет решение проблемы выплаты задолженности перед трудовым коллективом предприятия, а также обсуждение перспектив трудоустройства высвободившихся работников ООО «СФНЗ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле на градообразующем предприятии — Светлинском ферроникелевом заводе отключили электричество. На 30 апреля были уволены все работники (около 200 человек). До сих пор металлурги не получили полный расчет: за февраль 2019 года заработная плата выплачена частично, за март и апрель никаких перечислений не производилось. Также не выплачены компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск, выплаты в соответствии с коллективным договором, за выслугу лет, выходные пособия, полагающиеся при расторжении трудового договора в связи с сокращением штата работников организации.

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