Крупные страховщики в Москве повысили тарифы ОСАГО

Москва, , 10:58 — REGNUM В Москве выросли базовые ставки по полисам обязательного автострахования ОСАГО. Их повысили три крупные страховые компании. Об этом сообщает газета «Ведомости» 27 мая со ссылкой на приказы компаний.

Так, с 22 мая тарифы для жителей столицы на 14% подняло «Альфастрахование» — с 3600 рублей до 4118 рублей. На такую же величину с 23 мая возросли и ставки у «Ингосстраха».

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После майских праздников поднял тарифы «Росгосстрах» — на 11%, с 3699 рублей до тех же 4118 рублей

На такой же шаг намерены пойти и в ВСК, где ставка тарифа ОСАГО на сегодняшний день составляет 3590 рублей. Как пояснил изданию вице-президент компании Василий Бусаров, по итогам первого квартала 2019 года компания отмечает рост убыточности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года средняя выплата по ОСАГО в России увеличилась на 5,2% в годовом выражении и составила 65 460 рублей. При этом, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя цена полиса ОСАГО для всех транспортных средств снизилась на 2,3% по сравнению с январём 2018 года и составила 5 688 рублей.

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Добавим, что в Центробанке заявляли, что рост стоимости полиса не должен был составлять более 1,5%.

Напомним, с 9 января 2019 года в силу вступило указание Банка России от декабря 2018 года «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов». В частности, документом предусмотрено расширение тарифного коридора базовых ставок на 20% вверх и вниз — 2746−4942 рубля вместо предыдущих 3432−4118 рублей.

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