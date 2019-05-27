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В Калужской области ЕГЭ сдадут более пяти тысяч человек

Общество

Самым популярным экзаменом стало обществознание

Калуга, 27 мая 2019, 10:50 — REGNUM  В Калужской области 27 мая стартовали Единые государственные экзамены по литературе и географии. Экзамен литературе сдают порядка 300 выпускников, а географию — более 100 человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образовании и науки.

Основной период ЕГЭ в 2019 году пройдёт с 27 мая по 1 июля. Обязательные предметы — русский язык и базовую математику — выпускникам предстоит сдать 3 июня и 29 мая.

Наиболее популярный предмет для сдачи ЕГЭ у калужских выпускников — обществознание, этот экзамен сдадут более трёх тысяч человек. 1 135 выпускников выбрали физику, 1077 — биологию, а 1036 выпускникам придётся сдавать экзамен по истории. 750 человек решили проверить свои знания по химии, а 611 выпускников — по информатике.

Напомним, в Калужской области в 2019 году в списках для сдачи ЕГЭ числятся 5 037 участников. Среди них 4 562 выпускника 2019 года и 475 выпускников прошлых лет. Экзамены пройдут в специально созданных 35 пунктах.

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Единый государственный экзамен
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