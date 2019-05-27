В Приморье представили программу подготовки авиационных специалистов

Владивосток, , 10:42 — REGNUM Совместную программу подготовки авиационных специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов представили Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и авиакомпания «Аврора», сообщает 27 мая пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

На профориентационном мероприятии во Владивостоке представители ДВФУ и авиаперевозчика рассказали студентам, что программа рассчитана на обучающихся в инженерной школе вуза.

«Начиная со второго курса студент факультета Инженерной школы ДВФУ, желающий получить дополнительную подготовку, имеет возможность пройти обучение по этому образовательному блоку. Программа рассчитана на три года», — сообщил заместитель начальника службы персонала авиакомпании «Аврора» Артём Сикерин.

Особенностью профессионального курса станет возможность пройти практическую стажировку на реальных воздушных судах. Одновременно с получением диплома слушатели программы смогут получить свидетельство специалиста по техническому обслуживанию воздушных судов и будут иметь допуск на техобслуживание судов иностранного производства.

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