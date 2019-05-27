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Футбольный праздник на средства президентского гранта провели в Чите

Общество

Борьбу за звание сильнейшей команды города по мини-футболу организовала Забайкальская ассоциация любителей футбола при поддержке Фонда президентских грантов

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Футбольный праздник на средства президентского гранта провели в Чите
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Забайкальского края
В Чите завершился второй сезон спортивного проекта «Футбол — твой друг»

Чита, 27 мая 2019, 10:45 — REGNUM  В Чите подвели итоги второго сезона спортивного проекта «Футбол — твой друг», организованного Забайкальской ассоциацией любителей футбола на средства Фонда президентских грантов. Борьба за звание сильнейшей команды города по мини-футболу длилась с октября по май. За выход в финал боролись более 700 футболистов-любителей в составе 30 мужских команд. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, всего в мероприятии приняли участие около 1500 человек, а размер гранта составил почти два миллиона рублей.

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Второй сезон спортивного проекта «Футбол — твой друг». Игра в финале
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Забайкальского края
Второй сезон спортивного проекта «Футбол — твой друг». Игра в финале

По итогам соревнований победителем стала команда «СКА», второе место заняла команда «Авангард 103-БТРЗ», третье — команда «Сбербанка». Также в ходе игр судьи определи лучших игроков второго сезона проекта «Футбол — твой друг» по мини-футболу.

В номинации «лучший бомбардир» победителем признан Александр Гавриков из команды «Консультант Плюс», «лучшим вратарем» стал Сергей Сапожников (команда «Авангард 103-БТРЗ»), «лучшим игроком» турнира назван Андрей Доржиев из «СКА».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый сезон проекта «Футбол — твой друг» на средства президентского гранта прошёл в 2017—2018 годах. На реализацию предыдущего мероприятия был получен миллион рублей.

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Президентские гранты — 2019
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