Цель России — возвращение статуса супердержавы: опрос

Москва, , 10:30 — REGNUM Приоритетные цели для России — это включение страны в 10−15 наиболее преуспевающих стран мира и возвращение статуса супердержавы. Так считают 45% и 34% граждан соответственно. Результаты опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, если ранее условиями вхождения России в Топ-10 ведущих стран, были развитая экономика и сильная армии, то сегодня на первом месте — высокой уровень благосостояния граждан (рост с 25% в 2014 г. до 43% в 2019 г.).

Большинство опрошенных (72%) в настоящее время положительно оценивают позиции России на мировой арене, отрицательно 19%.

Опрос проведен 23 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличилось число желающих более активно участвовать в политике. Если в 2006 году об этом заявляли 19% граждан, то в 2018 году их доля выросла до 25%.

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