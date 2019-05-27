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В Самаре установили мемориальную доску участнику восстания в лагере смерти

Общество

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В Самаре установили мемориальную доску участнику восстания в лагере смерти
© Сергей Бобров
Открытие Мемориальной Доски Литвиновскому. Самара

Самара, 27 мая 2019, 10:30 — REGNUM  Мемориальная доска одному из участников восстания в нацистском лагере смерти «Собиборе» Ефиму Литвиновскому открыта в Самаре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Открытие Мемориальной Доски Литвиновскому. Самара
© Сергей Бобров
Открытие Мемориальной Доски Литвиновскому. Самара

Мемориальная доска появилась на доме № 44 по улице Куйбышева, где жила семья героя. Память Ефима Литвиновского увековечена по инициативе «Фонда памяти Александра Печерского» (г. Москва), поддержанной администрацией Самары и при участии Военно-исторического общества.

Открыли памятную доску депутат Госдумы Александр Хинштейн и дочь Ефима Литвиновского — Ираида Ефимовна Левина.

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Открытие Мемориальной Доски Литвиновскому. В центре фото дочь Ефима Литвиновского — Ираида Ефимовна Левина
© Сергей Бобров
Открытие Мемориальной Доски Литвиновскому. В центре фото дочь Ефима Литвиновского — Ираида Ефимовна Левина

Ефим Литвиновский попал в плен в 1941 году. В 1943 году он принял участие в восстании в лагере смерти «Собибор», в Польше. После побега Ефим Литвиновский воевал в партизанском отряде, затем вернулся в ряды Красной Армии, за боевые заслуги Литвиновский был награжден орденом Славы.

Лагерь смерти «Собибор» был создан для уничтожения евреев и действовал с мая 1942 года.

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Мемориальная Доска
© Сергей Бобров
Мемориальная Доска

Событие в нацистском лагере смерти «Собибор» в 1943 году было одной из немногих увенчавшихся успехом попыток восстания. На свободу смогли вырваться, по оценкам историков, 320−350 человек, из них лишь около 50 человек дожили до конца войны.

Возглавил восстание советский офицер Александр Печерский, ядро группы составили пленные бойцы Красной Армии.

regnum author Сергей Бобров
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