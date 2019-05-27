Магаданская областная больница остро нуждается в узких специалистах

Магадан, Магаданская область, , 10:37 — REGNUM В Магаданской областной больницы готовы принимать на работу врачей и ждут, что вакансии медучреждения будут занимать в основном уроженцы региона, которые с меньшей вероятностью могут потом покинуть Колыму. О ситуации в больнице и нехватке кадров рассказал заместитель её главного врача Анатолий Прохоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В России не хватает врачей узких специальностей — опрос

По информации телеканала «Вести-Магадан», Магаданская областная больница особенно остро нуждается в кардиологах, реаниматологах, нефрологах и эндокринологах. Вакансий врачей в медучреждении насчитывается около двадцати.

«Мы надеемся на магаданцев, это самая надежная наша смена. Это люди, у которых здесь прошло детство, у которых здесь живут родители, и мы знаем, что они будут жить и работать здесь», — отметил Анатолий Прохоров.

В больнице рассчитывают, что нехватка кадров будет восполняться в первую очередь за счёт студентов медицинских вузов, бесплатно обучающихся по целевому набору. Благодаря этой программе только в Магаданскую областную больницу за последние годы прибыли двадцать молодых врачей, которые сейчас работают во всех отделениях учреждения.

Читайте также: Нехватка в больницах узких специалистов — последствия оптимизации

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях России не хватает врачей, считают 86% участников опроса, проведённого экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ). В ситуации, когда нужный врач отсутствовал в поликлинике по месту жительства, оказывались 53% участников исследования. В основном люди жаловались на нехватку неврологов, офтальмологов, отоларингологов и урологов.