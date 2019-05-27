В РПЦ сравнили «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом Николая II

Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Протесты против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере — это вызов, сравнимый с расстрелом бывшего императора Николая Романова и его семьи. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

По мнению главы епархии, перед всей РПЦ прямо сейчас стоит вызов.

«Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — убеждён митрополит.

Религиозный деятель уверен, что русский народ останется народом, чьим «базисом» является православие и РПЦ. Впрочем, те, кто «глумится» над церковью и выступает против строительства храмов, не являются абсолютными врагами. Они «потерялись» из-за своего безверия, считает Кирилл.

Напомним, в ближайшие дни власти Екатеринбурга должны решить, как провести учёт мнения населения о судьбе храма Святой Екатерины. В городе может пройти опрос или референдум.

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