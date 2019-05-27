В Ираке к смертной казни приговорили трех граждан Франции

Багдад, , 10:27 — REGNUM Суд Ирака приговорил к смертной казни трех граждан Франции, признанных виновными в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 27 мая Agence France-Presse (AFP).

Осужденные на смерть Кевин Гоно, Леонард Лопес, Салим Мачу имеют право в течение 30 дней обжаловать приговор.

Правозащитные организации раскритиковали подобное решение иракской судебной инстанции, по их мнению признательные показания выбиваются из обвиняемых путем давления.

Франция не стала комментировать решение властей Ирака. Ранее, в феврале 2019 года президент страны Эммануэль Макрон заявил, что право суда над террористами — суверенное право страны.