Понедельник, 27 Мая 2019 года
10:28:03 МСК

В Ираке к смертной казни приговорили трех граждан Франции

Общество

Их обвиняют в связях с террористами

Багдад, 27 мая 2019, 10:27 — REGNUM  Суд Ирака приговорил к смертной казни трех граждан Франции, признанных виновными в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 27 мая Agence France-Presse (AFP).

Осужденные на смерть Кевин Гоно, Леонард Лопес, Салим Мачу имеют право в течение 30 дней обжаловать приговор.

Правозащитные организации раскритиковали подобное решение иракской судебной инстанции, по их мнению признательные показания выбиваются из обвиняемых путем давления.

Франция не стала комментировать решение властей Ирака. Ранее, в феврале 2019 года президент страны Эммануэль Макрон заявил, что право суда над террористами — суверенное право страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить