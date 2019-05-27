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В Иркутске высадили почти четыре тысячи молодых сосен

Общество

Новые деревья появились в роще микрорайона Синюшина гора, в Кайской роще и на бульваре Постышева

В Иркутске высадили почти четыре тысячи молодых сосен
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Будущие деревья

Иркутск, 27 мая 2019, 10:16 — REGNUM  Почти четыре тысячи молодых сосен высадили жители Иркутска в рамках акции «Посади дерево — подари планете жизнь». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ).

В мероприятии приняли участие студенты вуза, а всего акцию поддержали около тысячи иркутян. Новые деревья появились в роще микрорайона Синюшина гора, в Кайской роще и на бульваре Постышева.

«Посадку прошлого года мы посвятили 100-летнему юбилею Иркутского государственного университета, а в этом году как обычно — просто влились в общегородскую акцию несмотря на начавшуюся у многих сессию», — прокомментировала событие заместитель начальника центра развития массового спорта ИГУ Анна Колганова.

Отмечается, что по итогам акции в прошлом году, проходившей во Всероссийский день посадки леса студенты и преподаватели и представители ректората ИГУ высадили почти 6000 сеянцев сосны недалеко от села Малое Голоустное.

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