В Алма-Ате назвали сроки строительства новых станций метрополитена

Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Строительство станций метрополитена «Сарыарка», «Достык» в Алма-Ате планируется завершить в первой половине 2021 года. Об этом заявил глава города Бауыржан Байбек на совещании с депутатами маслихата (представительного органа власти), сообщает агентство «Казинформ».

По словам акима (главы) Алма-Аты, строительство новых станций улучшит доступность метрополитена для жителей 12 микрорайонов. На строительство станций из бюджета Казахстана планируется инвестировать 2 млрд тенге ($5,28 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате планируют построить линию легкорельсового транспорта. Для этих целей планируется изъять 52 земельных участка, расположенных в Наурызбайском районе города.

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