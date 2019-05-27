Куньмин, Китай, , 10:08 — REGNUM Около 1500 винтовочных патронов, принадлежавших японским войскам времен Второй мировой войны, были найдены в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Патроны были раскопаны местным жителем Ян Хуэйсянем в уезде Лунлин города Баошань, когда он работал в своем огороде. По его словам, «он копнул яму на глубину более 30 см и нашел там патроны».

Он немедленно обратился к Лунлинскому уездному институту культурных реликвий. Выяснилось, что патроны калибра 6,5 мм предназначались к винтовке Type 38 вооруженных сил Японии времен Второй мировой войны, а место, где они были найдены, когда-то было полем боя.

По словам экспертов, уезд Лунлин, расположенный на западной границе провинции Юньнань, был одним из ключевых полей боя во время войны китайского народа с японскими захватчиками. Как отметил директор института, подобного рода амуниция часто обнаруживается в провинции, нов этот раз было найдено большое ее количество.

«После исследования, мы выяснили, что амуниция преимущественно находится в целом, но не пригодном к использованию виде. Мы хотим выставить ее в качестве экспозиции в мемориальном зале войны с Японией. Находка предоставляет важные свидетельства развертывания японских войск здесь во время войны», — зяавил Цю.

Напомним, что японские интервенты оккупировали честь территорий Китая в период с 1934 по 1945 годы и были выбиты только после разгрома Квантунской армии советской Красной Армией, которая пришла на помощь братскому китайскому народу.

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