Как игра inFamous лишилась названия и большинства способностей протагониста

Белвью, США, , 10:24 — REGNUM В честь десятилетнего юбилея игры inFamous разработчики из Sucker Punch Productions решили поделиться подробностями создания проекта. В серии заметок в официальном Twitter-аккаунте компании сообщается о другом названии игры и множестве игровых механик, не вошедших в финальный продукт.

https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1132678655371403264

Изначально игра называлась «True Hero», финальная версия названия утвердилась лишь к выставке E3 в 2007 году. При этом разработчики всё же сделали два тизер-трейлера игры «на всякий случай». В первой версии inFamous главный герой мог переключаться между своим супергеройским нарядом и повседневной одеждой при помощи телефонной будки. Вероятно, таким образом разработчики ссылаются на произведения о Супермене — в них Кларк Кент переодевался в свой «рабочий» костюм, используя телефонную будку.

В ранней версии проекта у игроков была возможность изменять здания в городе, чтобы сделать жителей более счастливыми. Так, на месте обычного дома можно было построить магазин комиксов, ветеринарную клинику или фаст-фуд. Помимо этого, из игры ушла способность главного героя к использованию телекинеза. С его помощью Gearwolf (раннее имя протагониста игры) мог кидаться канализационными люками, номерами машин или знаками дорожного движения.

Также главный герой inFamous лишился возможности менять собственную внешность, делать трюки на мотоцикле и летать на невидимом энергетическом поле на манер сноуборда.

Напомним, inFamous — серия приключенческих боевиков о человеке, получившем сверхъестественные способности. Главный герой (в первых двух частях — Коул МакГрат, а в третьей — Делсин Роу) может свободно перемещаться по городу, помогая окружающим людям или совершая преступления. От действий игрока зависит общее состояние окружающего мира и сюжетная концовка игры.

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