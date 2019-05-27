В Петербурге получивший две пули в живот мужчина простил стрелка в суде

Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM В Петербурге вынесен приговор по делу о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Жертва преступления и стрелявший в него человек были знакомы между собой и примирились в ходе суда. Но это не избавило покушавшегося от реального тюремного срока.

В сентябре 2018 года это происшествие в Приморском районе города СМИ называли бандитскими разборками в стиле «лихих 90-х».

По версии следствия, 22 сентября 2018 года обвиняемый Сергей Гречневкин на парковке ресторана «Юность» на улице Савушкина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произвел не менее двух выстрелов в живот Сергея Югая.

После этого стрелявший не сбежал с места преступления, а на своем автомобиле отвёз раненого в больницу, где медики спасли ему жизнь. Мотивом преступления следствием назван конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений

«Гречневкин утверждал, что убивать Югая «ни в коем случае не хотел, целился в ноги, стрелял наотмашь, попадать не планировал». После произведенных выстрелов Гречневкин самостоятельно доставил потерпевшего в больницу, а в машине перед ним извинился», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Судя по всему, извинения за попытку убийства были приняты пострадавшей стороной. Потерпевший сообщил суду, что претензий к подсудимому не имеет, и просил строго его не наказывать.

Однако Приморский районный суд, руководствуясь законом, признал Гречневкина виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии особого режима.

Оружие, которое стрелок, по его словам, выбросил в озеро в Ленобласти, до сих пор не найдено.

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