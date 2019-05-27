В Бангладеш запустили новый скоростной поезд индонезийской компании PT INKA

Дакка, , 10:05 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина присутствовала на запуске нового скоростного поезда Panchagarh Express, который будет обслуживать самую длинную железнодорожную линию в Бангладеш, сообщает Sindonews.

«Бангладеш нуждается в более современных пассажирских поездах, чтобы увеличить междугородние и провинциальные сообщения по всей стране. В то же время, сеть железных дорог в Бангладеш будет все больше расширяться и модернизироваться для поддержки программ по снижению уровня бедности и улучшению жизни людей», — завила Шейх Хасина во время запуска скоростного поезда Panchagarh Express.

Известно, что поезд, произведенный индонезийской компанией PT INKA, свяжет столицу Дакка с городом Панчагарх на северо-западе страны.

«Поезд, произведенный индонезийской компанией PT INKA, помог Бангладеш улучшить межгородское сообщение в Бангладеш», — заявила посол Индонезии в Бангладеш Рина Сомарно, присутствовавшая на церемонии запуска поезда Panchagarh Express в Дакке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бангладеш заказал у Индонезии 250 пассажирских вагонов, которые, как ожидается, будут отправлены в полном объеме в 2019 году.

В начале мая 2019 года в Бангладеш запустили высокоскоростной поезд Bonolota Express, также произведенный индонезийской компанией PT INKA, который курсирует по маршруту Раджшахи-Дакка.

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