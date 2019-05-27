Бывший глава районного суда в Казахстане приговорен к четырем годам колонии

Нур-Султан, , 09:55 — REGNUM Бывший председатель Аулиекольского суда Кустанайской области Казахстана приговорен к четырем годам лишения свободы за вынесение заведомо неправосудных приговоров или иных судебных актов. Об этом 27 мая сообщает издание Tobolinfo.

Отмечается, что бывший председатель суда свою вину отрицает. Он также признан виновным по статье «Превышение власти или должностных полномочий». Бывший глава районного суда будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, 24 мая в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции Казахстана сообщили, что главный бухгалтер международного аэропорта Нур-Султана подозревается в хищении финансовых средств и даче взятки.

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