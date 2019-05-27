Бывшему вице-мэру Оренбурга вменяют взяточничество почти на 4 млн рублей

Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбурге завершилось предварительное следствие в отношении бывшего заместителя главы города, который обвиняется в получении крупной взятки. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в период с мая по август 2018 года экс-заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов, в несколько приемов лично получил от генерального директора ООО «УКС-Инвест» взятку в общей сумме 3,9 млн рублей. Деньги передавались за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерсанта и возглавляемого им ООО «УКС-Инвест».

Напомним, экс-чиновник задержан 8 августа 2018 года с поличным. В его автомобиле обнаружили 2 млн рублей. На начальном этапе расследования уголовного дела обвиняемым заявлено ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, которое удовлетворено. Бывший замглавы градоначальника дал признательные показания, изобличающие как его самого, так и иных должностных лиц администрации Оренбурга в совершении преступлений.

Так, после ареста бывшего-вице-мэра был задержан и бывший мэр Евгений Арапов. По версии следствия, 19 мая 2018 года Борисов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с главой города Оренбурга Араповым лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 600 тыс. рублей, что является крупным размером, за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. При этом из полученных в качестве взятки денежных средств 400 тысяч рублей причиталось Арапову. Затем были выявлены новые эпизоды.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, после заключениям с Геннадием Борисовым досудебного соглашения разобщили, выделив материалы в отношении бывшего вице-мэра в отдельное производство.

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