Пенсионерка из Дагестана отдала в руки мошенников 2 млн рублей

Махачкала, , 09:52 — REGNUM Двух предполагаемых мошенников, обманувших пожилую женщину, выявили в Дагестане. Злоумышленники вошли в доверие к 82-летней пенсионерке и похитили у неё 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе регионального МВД.

Фигурантами дела стали двое жителей Дербентского района республики. Установлено, что один из них является родственником потерпевшей. Ему было известно, что женщина хранит деньги, припасенные её детьми для улучшения жилищных условий. Он решил завладеть этими средствами и вместе со своим приятелем, директором частного коммерческого банка, разработал план.

Подозреваемые предложили пенсионерке положить накопления в банк, пообещав к её вкладу 18% годовых. Женщина передала сумму, необходимую для открытия вклада, и в последующем неоднократно давала деньги для его пополнения. Причём, когда женщина сделала это в последний раз, в ноябре 2014 года, банк был официально ликвидирован, о чем потерпевшая и не подозревала.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что семейная пара из Дагестана обвиняется в совершении разбойного нападения на 61-летнюю родственницу. Они избили пенсионерку в собственном доме, требуя деньги и банковскую карту. Испуганная женщина вначале подчинилась и отдала все сбережения, однако после ей удалось выбежать на балкон и позвать на помощь.

Прохожие услышали крики и вызвали полицейских. Стражи порядка, прибывшие на место инцидента, тут же задержали мужа с женой, а также их несовершеннолетнего сообщника, который во время совершения преступления прятался в подъезде, чтобы подать «сигнал», если что-то пойдет не по плану.