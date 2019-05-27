Демократы в США назвали идеальный возраст для президента — опрос

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Большинство сторонников Демократической партии считают, что лучший возраст для президента — в районе 50 лет, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Каков идеальный возраст для президента?

30 лет 40 лет 50 лет 60 лет 70 лет 6% 25% 47% 16% 3%

При этом двум ведущим кандидатам в президенты от Демпартии, Джо Байдену и Берни Сандерсу, за 70 — хотя за их возраст выступили только 3%, а ранее проведенный опрос показал, что молодые демократические избиратели позитивно относятся к возрасту Сандерса.

Опрос Pew research center также показал, что на выбор демократических избирателей не оказывает существенного влияния раса или сексуальная ориентация кандидата. Тем не менее, треть демократов говорят, что они бы отнеслись с большим энтузиазмом, если бы итоговым кандидатом от Демпартии была бы женщина. Пятая часть демократов предпочли бы номинанта-афроамериканца или латиноамериканца.

Напомним, президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. От демократической партии своё намерение бороться за номинацию заявили многие действующие политики, из них 5 женщин (возрастом от 38 до 69 лет).