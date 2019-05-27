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Главу села в Дагестане «подвели» одеяла и деревья

Общество

Чиновника обвиняют в хищении бюджетных средств

Гуниб, Дагестан, 27 мая 2019, 09:49 — REGNUM  Обвинительное заключение утверждено в отношении главы села Гуниб Гунибского района Дагестана Мурада Дибирова. Он ответит в суде за служебный подлог, мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в июне и сентябре 2015 года обвиняемый получил в бухгалтерии сельской администрации 35 тысяч рублей на покупку одеял и оплату транспортных услуг, оказанных муниципальному учреждению. Однако из этих денег он израсходовал только 20 тысяч 750 рублей, а остальными 14 тысяч 250 рублей оставил себе. Позже, в августе 2016 года, чиновник похитил 91 тысячу рублей, которые предназначались для оплаты услуг по обрезке деревьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении главы села Гуниб Мурада Дибирова ранее было возбуждено и другое уголовное дело. Установлено, что он незаконно передал в собственность местной жительницы участок площадью около 600 кв. м без проведения торгов и обращения в уполномоченные органы районной администрации. К тому же данный участок находится на территории природного парка и не подлежал приватизации.

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