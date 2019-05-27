В Москве прошла выставка южнокорейских товаров Korea Brand Expo

Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве прошла выставка корейских товаров Korea Brand Expo. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка прошла в конгресс-зале Центра Международной Торговли в период с 23 по 24 мая при поддержке Агентство по торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA) и компании LOTTE Home Shopping.

Известно, что в Россия является одной из стран с высокими торговыми барьерами импорта, однако в этом году выставка прошла успешно благодаря популярности музыкальной корейской волны халлю и корейской продукции в целом.

В выставке приняло участие около 55 малых и средних предприятий Южной Кореи и около 140 представителей различных компаний России и СНГ.

Как сообщили 27 мая представители компании LOTTE Home Shopping, во время выставки компания провела около 757 консультаций по экспорту, сумма которых составила $62,4 млн.