«Медведева понять можно»: о возобновлении приёма стеклотары

Барнаул, , 09:27 — REGNUM Российского премьер-министра Дмитрия Медведева, поручившего профильным ведомствам проработать вопрос о возможности приёма торговыми сетями стеклотары у населения, понять можно, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данную инициативу, озвученную, как пишут «Известия», в Госдуме РФ, он пояснил:

«С позиции экологии, действительно, стеклотара и пластиковая упаковка создали природную катастрофу, и надо что-то делать. Но здесь возникли и другие новые ограничения. Так, законодатель в России запретил повторное использование стеклотары и пластиковой посуды. Поэтому по сути и стекло, и пластик просто стали отходами, которые можно только перерабатывать в новую продукцию.

По пластиковым бутылкам в Барнауле удалось запустить технологию — один предприниматель запустил изготовление пластиковой тары (канистры) для красок, а пятеро предпринимателей наладили сбор пластиковых бутылок и их дробление. По стеклу все сложнее, так как в алтайском селе Акутиха обанкротился стеклозавод и стекло никто рядом не перерабатывает. Есть лишь предложение от новосибирской фирмы, но до Новосибирска надо собирать и везти, что дороговато, и пока логистика не выстраивается. Тем более стеклотара тяжелая, и просто так предприниматель не справляется — нужны погрузчики, грузовики и места хранения.

Поэтому Медведева понять можно, поскольку экологическую проблему решать надо, но реально тогда надо государству отработать логистику для переработки собранного в магазинах. Без этого произойдёт удорожание накладных расходов в торговле».

Напомним, идею возобновить обязательный приём стеклотары озвучили в Госдуме РФ. Депутаты партии «Справедливая Россия» предложили платить населению за сданные бутылки (стоимость одной может составить 5−7 рублей), а российский премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли, Минприроды РФ и Минэкономразвития проработать этот вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: В российских магазинах могут возобновить прием стеклотары